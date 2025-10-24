KARAMAN (AA) - Karasal iklimin hakim olduğu Karaman'ın mikroklima özelliği taşıyan Göksu Vadisi'ndeki köylerde yüzyıllardır gübre ve ilaç kullanılmadan zeytin üretimi yapılıyor.

Desteklerle yöreye kurulan işletmelerle ürünlerini işleme fırsatı bulan yöre halkı, yeni kurdukları bahçelerle zeytin ağacı sayısını artırıyor.

TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk, AA muhabirine, Karaman'da TKDK hibe destekleriyle 7 zeytinyağı sıkım tesisi kurulduğunu söyledi.

Üreticilerin tesisler sayesinde üretime teşvik edildiğini, kentte zeytin bahçelerinin sayısının arttığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

'Tesislerde bölgemizde yetiştirilen zeytinlerin sıkımı ve pazara sunulması gerçekleştirilmekte. İlimizde yaklaşık 36 bin dekar arazide 10 bin tona yakın zeytin üretimimiz var. 2021'de ilimizde yaklaşık 320 bin zeytin ağacı bulunmaktaydı. 2025 itibarıyla 530 bine yakın ağaç sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Bu da ilimize kazandırdığımız tesislerin bölgedeki zeytinciliğe sağladığı katkıyı gözler önüne sermektedir.'

'Bu tesislerden sonra zeytincilik bölgede ekonomik bir değer haline geldi'

Öztürk, kentteki zeytin üretiminin büyük çoğunluğunun Göksu-Taşeli havzası üzerinde yapıldığını anlattı.

Üreticilerin bölgenin dağlık yapısı nedeniyle tarımsal üretimden kazanç sağlamakta zorluk çektiğine değinen Öztürk, tesislerin bölgeye büyük bir kazanım olduğuna dikkati çekti.

Öztürk, işletmelerin yöre halkına kazanç olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

'Bölgeye tesisleri kazandırdıktan sonra vatandaşlar, zeytincilikten para kazanabileceklerini ve ticari bir iş olabildiğini fark etti. Üreticilerimiz yaptıkları zirai faaliyetten gayet memnunlar. Önceden bölgemizdeki insanlar zeytin yetiştiriciliğini kendi sofralık ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıklarından dolayı ticari olarak değerlendirilmemekteydi. Bu tesislerden sonra zeytincilik bölgede ekonomik bir değer haline geldi ve insanlar bundan para kazanmaya başladı. Kurum olarak yerinde istihdam, yerinde kalkınmayı göz önünde bulundurarak bölgemize katkılar yapmaya devam edeceğiz.'

'Amacımız Karaman zeytinini ve zeytinyağını Türkiye'ye tanıtmak'

TKDK'dan aldığı yüzde 65 hibe desteğiyle 2021'de zeytinyağı sıkım tesisi kuran Ahmet Göregen ise önceden zeytinyağı için Mersin'in Mut ilçesine gittiklerini dile getirdi.

Kurulan tesislerin zeytinyağının kalitesini artırdığını belirten Göregen, şöyle konuştu:

'Bölge halkının Mersin Mut'a gidip zeytinini yağa dönüştürme çilesini gördükten sonra böyle bir tesis kurmaya karar verdim. Zeytin üreten yaklaşık 19 köyümüz var. Vatandaşlar günlük zeytinini toplayıp yağa dönüştürüp akşam rahatlıkla evine gidebiliyor. Araziler değerlenmeye başladı. Bu araziler tesisimiz sayesinde ekonomiye katkı sağlıyor. Zeytinimiz mikroklima ikliminde ilaçsız yetişen Türkiye'nin nadir zeytinlerinden. Amacımız Karaman zeytinini ve zeytinyağını Türkiye'ye tanıtmak.'

Buçakkışla köyünde zeytin bahçesi olan Abdullah Ayhan da 3 dönüm arazide zeytin ürettiğini söyledi.

Ayhan, bölgede yapılan tesislerin çok faydasını gördüklerini anlatarak,'Bu işletmelerin olması çok güzel. Eskiden 2-3 gün sıra beklerdik. Artık yabancılar gelip bölgeye zeytin ekmeye başladı. Çoğu kişi boş arazisine zeytin ekiyor.' dedi.

Muhabir: Harun Reşit Yıldıko