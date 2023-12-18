Ankara

Diplomatik kaynaklar, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların vize başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Söz konusu kaynaklar, 2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentilerinin bulunduğunu vurgularken, bazı ülkelerle halihazırda ilerlemelerin kaydedildiğini ifade etti.



Kaynaklar, AB'nin Türkiye’ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vilnius’taki AB'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısının da etkili olduğunu vurguladı.



Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağına işaret eden kaynaklar, tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesinin beklendiğine dikkati çekti.



Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda AB tarafına, başta Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerin dile getirildiğini aktaran kaynaklar, teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasının, bunun için de AB Komisyonu'na yetki verilmesinin beklendiğini kaydetti.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile 12 Aralık'ta yapılan AB Genel İşler Konseyi Genişleme Sonuçları ile 14-15 Aralık'ta düzenlenen AB Zirvesi Sonuçları'nın ele alındığı telefon görüşmesi yapmıştı.



Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yatırım alanında işbirliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda, AB'nin en kısa zamanda somut adımlar atmasının beklendiğini hatırlatmıştı.