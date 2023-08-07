Ankara

Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü vesilesiyle şehitliği ziyaret eden Fidan'a, Bakan Yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda Türk büyükelçi eşlik etti.

Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Fidan, "Türk milletinin tarihi, vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarla doludur. Bu kahramanların bir kısmı ismen bilinir, bir kısmı ise sonsuza kadar isimsiz kahramanlarımız olarak kalmaya devam edeceklerdir. 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört bir yanında vatan aşkıyla hizmet ederken şehitlik mertebesine yükselen Dışişleri şehitlerimizin manevi huzuruna çıkmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"'Elçiye zeval olmaz.' diyen bir milletin fertleriyiz, bu erdeme sahip olmayan, milletimizin karşısına mertçe çıkmayan teröristler ve onları maşa olarak kullanan güçler, diplomatlarımızı, devlet görevlilerimizi ve hatta aile fertlerini alçakça şehit etmişlerdir." diyen Fidan, şöyle devam etti:

"Bu milletin teröre asla boyun eğmeyeceğini, herhangi bir tereddüt veya sarsılma göstermeden gayretle üretime koşacağını anlayamadılar. Bu vatanın evlatları, Dışişleri şehitlerimiz gibi devlet ve millet uğruna gözünü kırpmadan en büyük fedakarlığı yapmıştır, yapmaktadır ve ilelebet yapacaktır."

Şehitlik mertebesine ulaşıldığı yerde yapılan anıtlarla ve anma programlarıyla şehitlerin hatıralarının yaşatılmasına devam edileceğini vurgulayan Fidan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur." dedi.

Fidan, ulusal ve uluslararası bilinci daha da artıracak şekilde çalışılacağına işaret ederek, faillerin adalet, tarih ve insanlık vicdanı önünde yargılanmalarını sağlamanın da şehitleri hatırlamak kadar büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Şehit yakınlarına seslenen Fidan, "Sizler, bizlere emanetsiniz, aziz şehitlerimizin vatan sevgileri ve adanmışlıkları bizlere her daim rehberlik edecek, ilham ve güç verecektir. Milletimiz, uğruna canını veren evlatlarımızı unutmamıştır, unutmayacaktır." diye konuştu.

Şehitler için edilen duanın ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Fidan, şehitlikteki anıta çelenk koydu.

Törenin sonunda Fidan, bakan yardımcılarıyla şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

14. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana yapılan Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da düzenleniyor.

Gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması, "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi.

14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.

AA