Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'tan dostluk ve kardeşlik gereği PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanımasını beklediklerini belirtti.

Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Iraklı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede çok kapsamlı konuları ele aldıklarını belirten Fidan, bunların başında da terörle mücadelenin geldiğini aktardı.

Fidan, PKK terör örgütünün Irak'ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayacaklarını vurgu yaparak, "(Irak'la) Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz." dedi.

PKK'nın Sincar, Mahmur, Kandil ve Süleymaniye'nin yanı sıra birçok Irak köyünü işgal ettiğine dikkati çeken Fidan, terör örgütünün Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu terör koridoruyla bu iki bölgeyi birleştirme arayışı içinde olduğuna işaret etti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini her seviyede destekliyoruz. Ayrıca kendilerinden (Irak'tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz. Biz, ismi ne olursa olsun ister PKK, ister DEAŞ, Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine kasteden, Iraklı kardeşlerimizin istikrar ve refahına göz diken, insanlık suçu işleyen her türlü terör örgütüne karşı mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazırız."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayrıca Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin ve egemenliğinin korunmasının Türkiye'nin dış politika önceliklerinden olduğunu ve bu konudaki yaklaşımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da titizlikle muhafaza edileceğini bildirdi.



Türkiye için Irak'la ilişkilerin dış politikada en fazla önem ve öncelik verilen konulardan biri olduğunu söyleyen Fidan, "Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin ve egemenliğinin korunması, dış politika önceliklerimizdendir. Bu yaklaşımımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da titizlikle muhafaza edeceğiz." diye konuştu.

Fidan, Irak'ın stratejik hedeflere birlikte ulaşılabilecek bir ortak olarak görüldüğünün altını çizerek "Irak'ın refah ve istikrarının, Türkiye'nin refah ve istikrarına katkı yapacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde kurulan hükûmeti desteklediklerini belirten Fidan, Sudani'nin ve hükûmetinin Irak'ın altyapı sorunlarını çözmede gösterdiği çabayı takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Sudani tarafından öncülüğü yapılan Kalkınma Yolu Projesi'ni de kuvvetle desteklediğini işaret etti.

Söz konusu projenin, Irak'ı bölgenin ulaştırma üssü haline getireceğini düşündüğünü söyleyen Fidan, "Projenin ayrıca bölgemizin istikrarına ve refahına çarpan etkisiyle katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu nedenle tüm bölge ülkelerini bu projeye destek vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin Irak'la ekonomik ilişkilerine büyük önem verdiğini dile getirerek "An itibarıyla ticaret hacmimiz 25 milyar dolara yaklaşmaktadır fakat bu, gerçek potansiyelimizin çok gerisinde bir rakamdır. Bunu daha da ileri taşımak için atmamız gereken birtakım karşılıklı adımlar var şüphesiz. O konuda beraber çalışacağız." şeklinde konuştu.

Görüşmede ortak gündem olan su meselesinin de ele alındığının altını çizen Fidan, "Irak'ın yaşadığı su sıkıntısını yakından takip etmekteyiz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya tamamen insani bakımdan yaklaşımımızın bilinmesini isterim." dedi.

"Su konusunda diyalog mekanizmasının kurulmasına önem veriyoruz"

Fidan, su konusunda iki ülkenin beraber daha kurumsal ve sistemli çalışmalar yürütme konusunda fikir birliğine vardığını vurgulayarak "Su konusunda bilimsel ve akılcı temelde işbirliğine dayalı ve kesintisiz işleyen bir diyalog mekanizmasının kurulmasına önem vermekteyiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca görüşmede, Avrupa'da yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara da değinildiğini ifade eden Fidan, "Bu tehdide karşı İslam dünyası olarak birlikte mücadele etmekteyiz." diye konuştu.

Fidan, geçen ay söz konusu saldırılara ilişkin Iraklı mevkidaşı Hüseyin'in de girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları olarak olağanüstü toplandıklarını anımsattı.

Fidan, "İİT bünyesindeki çalışmalarımız neticesinde, kutsal kitapların yakılması Birleşmiş Milletler tarafından dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlandı. Bu İslam düşmanlığıyla mücadelede tarihi bir adım teşkil etti. Ben katkısından dolayı değerli dostuma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Birlik içerisinde olursak kutsal değerlerimize saldıranlar harekete geçmeden önce bir kez daha düşünecekler, bundan eminim." diye konuştu.

Bağdat ziyareti sırasında şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Fidan, "Sevgi, paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren muharrem ayının da tüm Müslümanlara ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

AA