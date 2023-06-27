Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazetenin yeni sayısına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Başkan Erbaş, paylaşımında, "Çok değerli ilim, kültür ve sanat insanlarımızın katkı sağladığı gazetemizin altıncı sayısı çıktı. İyilik ve sevincin zirveye ulaştığı zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'na dair yazı, söyleşi ve bayram hatıralarıyla hazırlanan gazetemizin Bayram sevincimize ve muhabbetimize katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gazete internet üzerinden de okunabiliyor

Diyanet Bayram gazetesinin yeni sayısında ilim, kültür ve sanat dünyasından isimlerin makaleleri bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Bayramlar İyiliğin Şahikası Olsun" başlıklı yazısıyla okurlarını karşılayan gazetede, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Soner Duman, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Dr. Mustafa Demirci, Hüseyin Goncagül, Mehmet Tahir İkiler ve Dr. Murat Kalıç'ın makaleleri yer alıyor.

Gazetede ayrıca Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Ahmet Yenilmez, Celal Al, Emel Taşçıoğlu, Doç. Dr. Fatih Koca, Mehmet Hadi Duran ve Talha Bora Öge ile yapılan bayrama dair söyleşiler yayımlandı.

Diyanet Bayram gazetesinin altıncı sayısına "https://bayram.diyanet.gov.tr" adresiyle internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

AA