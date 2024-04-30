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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 142'ye yükseldi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ebu Tuyur ve oğlu Ahmed toprağa verildi.

İsrail'in 207 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi

İsrail'in 207 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği saldırıda, Ebu Tuyur ile oğlu Ahmed yaşamını yitirdi. Filistinli gazeteci ve oğlunun cenazesi, Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Hastanesi'ne getirilerek bahçedeki sedye üzerine yan yana konuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Filistinli gazeteci Salim Ebu Tuyur'un Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evini hedef aldı.

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