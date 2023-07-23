İlçenin Aşağı Molla Ali Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası çiftçi Askeri Kaçmaz (39), sıcaktan bunalan çocuklarının serinlemek için sulama kanallarına girmememesi için evin bahçesindeki traktörünün römorkunu naylon brandayla kaplayıp, içini suyla doldurdu.

Kaçmaz, elindeki imkanlarla çocukları için havuz ortamı oluşturdu. Kaçmaz'ın çocukları römorktan havuzda serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Kaçmaz, 11 yıldır çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirterek, kentte hava sıcaklığının arttığını, 40 derecenin üzerine çıktığını söyledi.

Çocukları için her yaz traktörünün römorkuna naylon serip havuz yaptığını ifade eden Kaçmaz, "Çocuklar girip, serinliyorlar. Köyde olduğumuz için çocukları havuza gönderme şansım yok. Televizyonda görüyoruz bu sezon da boğulma haberlerini. Biz böyle daha rahatız. En azından çocuklar gözümüzün önünde yüzüyor." diye konuştu.

Oğlu Kahraman Kaçmaz da tarladaki işler bitirince römorktan havuza girip serinlediklerini anlatarak, "Bence havuzdan daha güzel oldu." dedi.

AA