İSTANBUL- Üsküdar Diş Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Barış Karabulut çocuklarda süt dişlerinin önemini anlattı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kalıcı dişlerin düzgün sıralanması için süt dişlerinin sağlıklı tutulmaları gerekir

Süt dişlerinin zannedildiğinden çok daha fazla önemli olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Barış Karabulut, “Bu dişler kalıcı dişlerin rehberleridir. Kalıcı dişlerin doğru zamanda, doğru yönde ve doğru bir biçimde sürmeleri için süt dişleri rehberlik yapar. Dolayısıyla kalıcı dişlerin düzgün sıralanması, ortodontik tedavilerin çok fazla oluşmaması için süt dişlerinin normal düşme zamanlarına kadar ağızda sağlıklı tutulmaları gerekir.” dedi.

Kalıcı dişlere uygulanan tüm tedaviler süt dişlerine de uygulanabilir

Süt dişlerinde oluşan en küçük çürükte bile bir hekime başvurmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karabulut, “Süt dişlerinde, yapıları itibarı ile çok hızlı ilerleyen çürükler oluşur. Bu çürükler çocuklarda ciddi ağrılara neden olur. Tedavisi geciktiği durumlarda da dişler çekilir. Kalıcı dişlere uygulanan tüm tedaviler süt dişlerine de uygulanabilir ve hatta daha önemli bir yer kaplar.” şeklinde konuştu.

Süt dişlerinin çekimi çocuklarda travmaya sebep olabiliyor

Süt dişlerinin erken çekiminin çocuklarda travmaya sebep olabileceğini kaydeden Karabulut, “Çekilen dişlerin yerine teller yapılır ve bu teller çocuğun ağzında uzun süre kalır. Ancak, erken müdahale edilirse basit dolgularla, çocuğun canı yanmadan süt dişlerini ağızda tutmak mümkün. Süt dişlerinin kendiliğinden ve zamanında düşmelerini sağlamak, hem çekim ve erken dönem tel tedavilerini hem de ilerde oluşabilecek olan ortodontik problemleri engeller.” açıklamasında bulundu.

Tedavinin yüksek standartlar ile donatılmış ortamlarda yapılması önemli

Çocuklarda süt dişlerinin tedavisinin yüksek standartlar ile donatılmış hastane ve kliniklerde, özellikle fakülte ortamlarında yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Barış Karabulut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fakültelerde birçok branş iç içedir ve bazen farklı branşlardan konsültasyon almak gerekebilir. Koltukta tedavisi mümkün olmayacak hastalar ise genel anestezi ve sedasyon gibi uygulamalarla, hastane bünyesinde güvenli ve rahat bir ortamda tedavi edilmeliler.”

HABER: BÜLENT ÇAMCI