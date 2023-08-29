Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 1 milyar 870 milyon 38 bin metreküpü boru hatlarıyla, 462 milyon 4 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 42,9, LNG ithalatı yüzde 17,7 azaldı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 39,2 azalarak yaklaşık 2 milyar 332 milyon 420 bin metreküp oldu.

En fazla doğal gaz ithalatı haziranda 743 milyon 680 bin metreküple Azerbaycan'dan yapılırken, bu ülkeyi 707 milyon 520 bin metreküple Rusya ve 419 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan doğal gaz ithalatı yüzde 58,1, İran'dan ithalat yüzde 50,9 azalırken, Azerbaycan'dan yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 2 arttı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 78,1 arttı

Söz konusu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15,5 azalarak yaklaşık 2 milyar 571 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 20,3 düşüşle yaklaşık 911 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 60,2 azalışla 377 milyon 870 bin metreküp oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 78,1 artarak 687 milyon 680 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,1 artışla yaklaşık 4 milyar 908 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 503 milyon metreküpü (yüzde 91,7) yer altı depolama tesislerinde, 404,7 milyon metreküpü (yüzde 8,2) LNG terminallerinde bulunuyor.

AA