Vadi Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği etkinlik kapsamında Çatak ilçesine gelen 21 doğasever, kar kütlelerini aşarak el değmemiş doğasıyla öne çıkan, yeşilin tüm tonlarının görülebildiği bölgeye tırmandı.

Bölgenin hayranlık bırakan manzarasında yürüyüş yapan doğaseverler, çiçeklerle bezenen göl çevresinde fotoğraf çekti, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Kulüp başkanı Ömer Demez, ilk kez bölgeye tur düzenlediklerini ve eşsiz bir coğrafyayla karşılaştıklarını anlattı.

Bölgenin doğa turizmine uygun olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini belirten Demez, şöyle konuştu:

"Çobanlık yapan bir kişi geçen yıl buradan çektiği fotoğrafı kulübümüze iletti. Bunun üzerine bir ekiple bölgeye gelerek göle çıkış rotasını belirledik. Bugün de 21 kişilik etkinlik düzenledik. Muazzam bir doğası var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda insanların buraya daha çok gelmesini ümit ediyoruz. Gölün koruma altına alınıp turizme kazandırılması gerekiyor."

Doğasever İrem Şemin ise büyüleyici atmosferiyle bölgede çok güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

AA