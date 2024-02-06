Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden 10 ülkeye 2 bin 251 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 11 milyon 240 bin 719 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, ihracatın 914 ton karşılığı 7 milyon 77 bin 917 dolar kazanılan geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 146, değerde yüzde 59 arttığını aktardı.

Gürdoğan, "Bölgemizden yılın ilk ayında 10 ülkeye Türk somonu ihraç edildi. Bu ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya başı çekti. Rusya Federasyonu'na 6 milyon 859 bin 369, Vietnam'a 2 milyon 706 bin 33 ve Japonya'ya da 1 milyon 266 bin 514 dolarlık somon ihraç edildi." dedi.

Doğu Karadeniz'den somon ihracatının yüzde 67'si Trabzon'dan

Bölgeden Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Almanya, Gürcistan, Fransa ve Tayland'a da somon satıldığını kaydeden Gürdoğan, "Doğu Karadeniz ihracatının yüzde 67'si Trabzon'dan gerçekleştirildi. Kentten ocak ayında 7 ülkeye 1467 ton somon ihraç edilerek 7 milyon 559 bin 388 dolar kazanç sağlandı." diye konuştu.

Gürdoğan, Trabzon'dan geçen yılın ilk ayında 5 milyon 260 bin dolar karşılığı 667 ton somon ihraç edildiğini belirterek, bu rakamlara göre ihracatın miktarda yüzde 120, değerde yüzde 44 artmış olduğunu söyledi.

Türk somonunun ihracatının yıla güzel başladığına işaret eden Gürdoğan, ilerleyen günlerde ihracat ve ülke çeşitliliğindeki artışının devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.