Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,8979'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,9380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 31,4370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 36,6700'den satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 azalışla 103,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisinin güçlü şekilde hissedilmeye devam edildiğini belirten analistler, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,28 ve yıllık bazda yüzde 61,98 artışla beklentilerin altında kaldı.