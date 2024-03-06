Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 31,5917'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 31,7200'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 34,4630, sterlin/TL yüzde 0,3 primle 40,3140'tan satılıyor.

Düşüş eğilimini dün üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 103,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığına dikkati çekti.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 71 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.

TCMB'den yapılan duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Ayrıca, Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.