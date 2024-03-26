Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 32,1469'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,1720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 34,9480, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 40,7080 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 104,1 oldu.

Fed'in, bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton dikkati çekti.

Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarında bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 70'e gerilediğini bildirdi. Bu dönemde Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali banka yetkililerinin açıklamalarından önce yüzde 75'te bulunuyordu.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirten analistler, özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.