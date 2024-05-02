Dün yükseliş trendinde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 32,4833'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 34,6950, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,5430'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,5 gerileyerek 105,7 seviyesinden günü kapatan dolar endeksi de bugün önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda yön arayışının öne çıkmasına neden olurken, özellikle yarın açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün, yurtdışında Avro Bölgesi ve Almanya imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.