GAZZE AA- DSÖ'nün Filistin topraklarında sağlık hizmeti almanın önündeki engellere ışık tutan "Sağlık Hakkı 2019-2021" başlıklı raporu, Gazze'de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, İsrail yönetimine abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli hastaların refakatçileriyle birlikte tüm Filistin bölgelerine erişimlerini kolaylaştırması, Gazze'den çıkış izni konusunda keyfi geciktirme ve engellere son vermesi, özellikle kronik hastalara daha uzun süreli izinler vermesi tavsiyesinde bulunuldu.

İsrail'e "Gazze başta olmak üzere Filistin bölgelerine ilaç ve tıbbi ekipman girişini kolaylaştırması ve Filistinli mahkumlara bağımsız şekilde sağlık hizmeti sağlaması" çağrısı yapılan raporda, Filistin yönetiminin sağlık harcamalarına öncelik vermesi, uluslararası toplumun da Filistin sağlık sektörünü geliştirmesi gerektiği kaydedildi.

Sağlık hizmetlerine ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar

"2019-2021 yıllarında Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki topraklarda sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşık 563 saldırı tespit edildiği" aktarılan raporda, saldırıların kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi. Ancak daha önceki insan hakları raporlarında, "İsrail'in Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki sağlık tesislerine ve personeline karşı yüzlerce ihlalde bulunduğu" belirtiliyor.

Sağlık sektörü çalışanlarından Batı Şeria'da 166, Gazze Şeridi'nde 297 kişinin yaralandığı belirtilen raporda, saldırılarda 24'ü Batı Şeria'da, 127'si Gazze'de olmak üzere 151 sağlık merkezinin ve 373 ambulansın zarar gördüğü kaydedildi.

Raporda, "Batı Şeria'da yaklaşık 27 sağlık çalışanının gözaltına alındığı veya alıkonulduğunun, Gazze Şeridi'nde de 8 hasta veya refakatçisinin gözaltına alındığının tespit edildiği" aktarıldı.

"DSÖ, sağlık hakkına engel olan durumları belgelemeyi sürdürüyor"

DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Rik Peeperkorn, basın toplantısında, "DSÖ, sağlık hakkına engel olan durumları belgeleme ve izleme taahhüdünü sürdürmektedir. Ayrıca, bu engellerin yapısal ve temel nedenlerini ele alma ve sağlık hakkına saygı gösterilmesi ve korunmasını teşvik etme çabalarını da taahhüt eder." dedi.

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girişinde engeller olduğuna işaret eden Peeperkorn, bu konuda sektöre yardımcı olmanın yollarını araştırmanın da DSÖ'nün gündeminde olacağını dile getirdi.