ANKARA AA- Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye, başkent Berlin'de yapılan şampiyonada 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Organizasyonun son gününde milli okçu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Mete, bunu başaran ilk Türk okçu olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, okçuluk branşında Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını almıştı.

2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı da dünya ikincisi oldu.

Türkiye, erkekler klasik yayda hem takım hem de bireyselde 2024 Paris Olimpiyatları'na kota elde etti.