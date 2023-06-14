İstanbul

Dünya Şampiyonası'nda en değerli kadın sporcu seçilen Merve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından çıtayı daha yükseğe taşıdığını belirterek, "Dünya şampiyonası çok zor bir turnuva. Dünyanın en iyi sporcularıyla dövüşüyoruz. Hem dünya şampiyonu olmak hem de oranın en değerli kadın sporcusu seçilmek gerçekten benim için çok özel ve güzel bir duyguydu. İnsanın verdiği emeğin karşılığını alabilmesi gerçekten çok güzel bir durum." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri başarıların önemli fedakarlıklar gerektirdiğini dile getiren ay-yıldızlı sporcu, şöyle devam etti:

"Bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşı'nı okutmak gerçekten tarif edilemez güzellikte bir duygu. Bunun devamının olimpiyatlarda gelmesini istiyorum. Olimpiyat şampiyonu olmak ve bayrağımız orada göndere çekmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapıyor, çalışmalara devam ediyorum."

Türkiye'nin kadınlarda tekvandoda uzun süredir başarılı olduğunu aktaran Merve, erkeklerin de olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül yönetiminde büyük çıkış yakaladığını vurguladı.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda ilerlemeye devam ettiklerini anlatan Merve, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olimpiyatlar çok daha zor bir turnuva. Geçen sene Avrupa şampiyonu, bu sene dünya şampiyonu oldum. Bu, her sene daha büyük bir adımla çıtamı daha yükseğe çıkardığımı gösteriyor. Olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak için elimden geleni yapacağım. Zaten en zorlu rakiplerimi dünya şampiyonasında yenerek olimpiyat şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmış olduğumu gösterdim. İnşallah olimpiyatlarda da altın madalya kazanacağım. Takım olarak çok iyi geliyoruz, bizi izleyin."

Hakan Reçber: "Olimpiyat altını çok da uzak değilmiş"

Dünya şampiyonu tekvandocu Hakan Reçber de olimpiyat altınının uzak olmadığını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli sporcu, "Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Büyüklerde bunu başarmak kolay değil. Emeklerimin karşılığını aldım. İnşallah daha iyilerine imza atacağım. Tokyo'da bronz almıştım. Şu anda olimpiyatta altın madalya alabileceğimi daha iyi gördüm. Olimpiyat altını çok da uzak değilmiş." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarının da büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Hakan, "Olimpiyatlara gittiğimde altın madalya için elimden gelen her şeyi yapacağım. Zor ama yapabilirim. Avrupa ve dünya şampiyonlarında takım olarak potansiyelimizi gösterdik. Olimpiyatta şansımızın yüksek olacağına inanıyorum. Yeter ki fazla sayıyla gidelim." diye konuştu.

Tekvandoya daha büyük ilgi olması gerektiğini de vurgulayan Hakan, şunları kaydetti:

"Kamp yaptığımız yerleri biz kendimiz güzelleştirmeye çalışıyoruz. Tekvandoya destek verilirse iyi olur. Bize daha iyi destek verilirse daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Bu sayede 1 değil belki de 2-3 dünya şampiyonu çıkabilir. Bu sporda en önemli şey psikoloji. Bireysel sporda psikolojinin yukarıda olması gerekiyor. İnşallah yeni Servet Tazegül olacağım."

AA