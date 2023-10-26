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Dünya Şampiyonu milli güreşçimiz Nesrin Baş: Türk kadınının gücünü gösterdiğim için mutluyum

Dünya Superbike Şampiyonası 'nın planlanan 2024 takvimi şöyle:

Şampiyonaya gelecek sezon, Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) onay alınması halinde iki yeni pist dahil olacak. Macaristan'ın Balaton Park Pisti ile İtalya'nın Cremona Pisti, motorseverlerin şampiyonada yeni durakları arasına girecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 etaptan oluşacak şampiyona, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Avustralya'da başlayacak ve 11-13 Ekim'de İspanya'da son bulacak.

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