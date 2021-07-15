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Aliyev: "15 Temmuz kararlı liderliğin ve güçlü iradenin zaferidir"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 14:05
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Aliyev: "15 Temmuz kararlı liderliğin ve güçlü iradenin zaferidir"

AZERBAYCAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü” dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi.  Aliyev mesajında “Türkiye Devletine yönelik bu ihanet, ancak sizin büyük fedakârlığınız ve kardeş halkın sizin etrafınızda kenetlenmesi sayesinde önlendi. Milli birlik ve dayanışmanın, kararlı liderliğin ve güçlü iradenin şaşası olan bu büyük zafer, Türk halkının sonsuza kadar hafızasında kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev 15 Temmuz mesajında “Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünü anıyor. Darbe girişimini önlemek için canını veren şehitlerimizi derin saygı ve hürmetle anıyorum. Türkiye Devletine yönelik bu ihanet, ancak sizin büyük fedakârlığınız ve kardeş halkın sizin etrafınızda kenetlenmesi sayesinde önlendi. Milli birlik ve dayanışmanın, kararlı liderliğin ve güçlü iradenin şaşası olan bu büyük zafer, Türk halkının sonsuza kadar hafızasında kalacaktır.

Hiç şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenin son yıllarda sizin bilge liderliğinizle siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün Türkiye devletçiliği için önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Azerbaycan halkı ve devleti, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınayarak net tutumunu ortaya koymuştur. Türkiye her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi, Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve işbirliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bugün en üst seviyede.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, müttefik ilişkilerimizi kalite olarak yeni bir düzeye taşıyarak, işbirliğimizin gelecekte yönlerini belirliyor. Azerbaycan-Türkiye birliğinin ve kardeşliğinin ‘Bir Millet, İki Devlet’ sloganıyla daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak amacıyla ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev15 Temmuz Mesajı
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