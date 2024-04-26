Milli sporcu İlke Özyüksel, 2024 UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası Macaristan Etabı yarı finalinde birinci oldu.

Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Macaristan Modern Pentatlon Federasyonunun başkent Budapeşte’de düzenlediği organizasyonda kadınlar yarı finali yapıldı.

Türkiye'yi 4 kadın sporcunun temsil ettiği, binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış dallarında 3 grup şeklinde yapılan kadınlar kategorisi eleme yarışlarına 84 sporcu katıldı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, 1082 puanla grubunu birinci sırada tamamlayarak finale yükselirken İpek Akşin, 1050 puanla 20’nci, Sıdal Aslan 1020 puanla 22’nci, Yaren Nur Polat ise 1032 puanla 23’üncü oldu.

Organizasyonda 18 kadın ve 18 erkek sporcu, madalya mücadelesi vereceği final yarışları yarın yapılacak.

Macaristan etabı, 28 Nisan Pazar günü karışık bayrak yarışıyla sona erecek.