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Çevre Bakanı Kurum: 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız

15 Kasım 2022 Salı 15:39
Çevre Bakanı Kurum: 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız

MISIR - Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 2022, bilinen ismiyle COP27 çerçevesinde Türkiye standında açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke olarak ulusal emisyonlarda daha önce öngörülen yüzde 21 azaltımın yüzde 41’e yükseltildiğini duyurdu.   

COP27 çerçevesinde 77 etkinlik düzenlendiğini belirten Bakan Kurum, bu etkinlikler vasıtasıyla Türkiye’nin iklim değişikliği mücadelesinin ve bu kapsamda yürütülen projelerin anlatıldığını belirtti. Bakan Kurum açıklamasında “2030 yılı itibariyle 1 milyar 175 milyon ton gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bugün ‘Ulusal Katkı’ beyanımızı güncelledik ve 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41’e çıkartıyoruz. Yani neredeyse iki katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz ki artıştan yüzde 41 azaltarak sadece 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum açıklamalarına şöyle devam etti;

“Burada tüm dünyayla paylaştığımız önemli bir konu da emisyonlarımızın zirve yapacağı yıl idi. Bu yıl en geç 2038 yılında kadar tüm emisyonların en fazla zirve yapacağı yıl olarak yine tüm dünyaya ilan etmiş olduk.”

“Tüm dünyaya 2031 COP (düzenleme) adaylığımızı ilan ettik ve Sekretaryaya resmi başvurumuzu yapıyoruz. Daha önce Türkiye olarak birçok konferansa ev sahipliği yaptık.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Murat KurumMısır
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