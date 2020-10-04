Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
Genç Büşra hayatını kaybetti
Son Dakika
Genç Büşra hayatını kaybetti
MSB: İki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi
Son Dakika
MSB: İki F-16 uçağı ile...
İçişleri: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 3 terörist etkisiz hale...
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
Flaş Haber
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
Kapat

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 38 bin 21

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 11:41
0 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 38 bin 21

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 38 bin 21, virüs tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 139 bin 699’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon 128 bin 410’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 600 bin 846 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 214 bin277’ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 906 bin 833 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 146 bin 11’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 848 bin 147’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 556 olarak rapor edildi. Peru’da vaka sayısı 824 bin 985 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 665 olduğu rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de vaka sayısı 790 bin 818’e ulaşırken can kaybı ise 20 bin 795 olarak açıklandı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 810 bin 807, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 86 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 606 bin 625’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 198’e yükseldiği aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DünyaÇinVuhanKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu
Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu
Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle
Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans