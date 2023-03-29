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Ekvador'da toprak kayması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

29 Mart 2023 Çarşamba 01:25
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Ekvador'da toprak kayması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya/Bogota

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında toprak kayması yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, felakette şimdiye kadar 16 kişinin öldüğü, 13 kişinin kayıp olduğu ve 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Yetkililer, birçok mahallenin toprak altında kaldığını ve yaklaşık 500 kişinin olumsuz etkilendiğini aktardı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney AmerikaEkvadorToprak KaymasıHeyelan
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