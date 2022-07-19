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Erdoğan ve Reisi ortak basın toplantısı: Doğal gaz ihracatı artacak

Resmi görüşmeler kapsamında İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7’nci toplantısı sonrasında ortak basın toplantısına katıldı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki doğal gaz ticaretinin artacağını vurguladı.   

19 Temmuz 2022 Salı 17:29
Erdoğan ve Reisi ortak basın toplantısı: Doğal gaz ihracatı artacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi basın toplantısında, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin, iki ülke ticaret hacmi kapasitesinin ve potansiyelinin altına olduğuna dikkat çekerek bunu 30 milyar dolara çıkartılacağını ifade etti. Reisi bu konuda “Yaptığımız görüşmelerde ve toplantılarımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin gelişmesiyle ilgili ciddi irademizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

‘İKİ ÜLKE DE OLUMLU BAKIYOR’

Doğal gaz ihracatıyla ilgili daha önce yapılan 25 yıllık anlaşamaya dikkat çeken Reisi, “İki ülke arasında doğal gaz ihracatıyla ilgili 25 yıllık doğal gaz anlaşmasının süresinin uzatılması konusu gündemde yer aldı ve iki ülke de bu sürenin uzatılmasına olumlu bakıyor. Doğal gaz ihracatı artacak” dedi.  Reisi görüşmelerde ‘güvenlik işbirliğinin en önemli konular arasında yer aldığını vurgulayarak iki ülkenin güvenlik ve istihbarat arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik görüşmelerde ele alınan konular arasında yer aldığını belirtti.

‘30 MİLYARA ÇIKARTACAĞIZ’

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Kovid sebebiyle ciddi anlamda bir gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle 30 milyar doları yakalayacağız. Savunma sanayi konusunda atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğalgaz alanında atılacak adımlarla bu hızlanabilir. Türkiye olarak özellikle savunma sanayinde çok ciddi bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok önemsiyorum. Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Çünkü bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır.”

‘ASTANA ÜÇLÜSÜ LİDERLERİ OLARAK BİR ARAYA GELECEĞİZ’

Erdoğan bugün yapılacak Astana Üçlü Zirvesi’ne dikkat çekerek “Astana Üçlüsü liderleri olarak bir araya geliyoruz. Gerek Sayın Putin, gerek şahsım gerekse Sayın Reisi birlikte bir araya gelip bir gelişmelerin son halini masaya yatırmış olacağız. Bu Astana sürecinin yeniden bir değerlendirme yeniden Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır” dedi.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTürkiyeİranİbrahim ReisiDogal Gaz
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