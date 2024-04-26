Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, il gençlik ve spor müdürleri ile koordinatörleri katıldı. 16 ili temsilen 500 çocuk da öğretmenleriyle birlikte toplantıda yer aldı.

Osman Aşkın Bak, projeyi 22 Eylül 2023'te imzaladıkları protokolle hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Futbol Gelişim Projesi kapsamında konulan hedeflere adım adım ilerliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel işler oluyor. Güzel bir proje. Bu güzel işi yürüteceğiz. Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetenek Taraması Projesi sayesinde yaklaşık 4,5 milyon çocuğa ulaştıklarını aktaran Bakan Bak, "Onları yetenekli oldukları branşlara yönlendirdik. Okul spor kulüpleri kuruyoruz. İstanbul'da 3 bin okul kulübü kurduk. 'Daha çok spor' diyoruz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 10 milyon çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Obeziteyi engellemek için herkesi spor yapmaya, havuzlara ve sahalara davet ediyoruz. Spor bize arkadaşlığı ve öz güveni kazandırıyor. Spor kültürünü arttırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de çağrıda bulunan Bak, "Okullarda lütfen beden eğitimi derslerini arttıralım. Gençlerin enerjisi için bu önemli. Dikkate almanızı rica ediyorum." dedi. Bakan Bak'ın bu çağrısı çocuklardan büyük alkış aldı.

Mehmet Büyükekşi: "Türkiye, futbolcu fabrikası olacak"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Gelişim Projesi'yle 16 ilde 500 bin çocuğa ulaştıklarının altını çizerek, hedeflerinin 1 milyon öğrenciyi futbolla tanıştırmak olduğunu kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını belirten Büyükekşi, "İlk günden beri futbola değer katmak için buradayız. Eylül 2023'te iki bakanlığımız ile bu protokolü imzaladık. İmzaladığımız protokolün kağıtta kalmaması için hemen harekete geçtik. 6 ay gibi kısa bir sürede 16 pilot ilimizde 500 bine yakın çocuğumuzu futbolla tanıştırdık. Yeni hedef 1 milyon çocuk. 16 pilot ilimizde başlattığımız projemizi 41 ilimize çıkartarak 1 milyon çocuğumuzu futbolla tanıştırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na çok genç bir kadroyla katılacağını vurgulayan başkan Büyükekşi, "İnşallah Türkiye, bir futbolcu fabrikası olacak. İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı kazandığımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olma hedefiyle çalışıyoruz. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü doğrultusunda iyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu prensipleriyle futbolcularımızı fair play ruhuyla yetiştireceğiz. Bu projeye inanan ve bizi destekleyen Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oğuz Çetin, projeye ilişkin sunum yaptı

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Futbol Gelişim Projesi'nin gelişimine ve 4 yıllık planlamasına dair bilgilendirmede bulundu.

Projenin FIFA ve UEFA tarafından desteklendiğinin altını çizen Çetin, "Ülkemizde futbola ilgi çok büyük. Herkesi oyunun içine çekiyor. 85 milyon nüfusa sahip ülkemizde 20 milyon çocuk ve gence sahibiz. Projemizin temel amacı fair play'e, sevgi ve saygıya dayalı futbol kültürü oluşturmak." diye konuştu.

Toplantının sonunda il spor koordinatörlerine plaket takdim edildi.

Futbol Gelişim Projesi'nin bilgilendirme toplantısı için İstanbul'da bulunan çocuklar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde maç yaptı. 15'er dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakada eski milli oyuncular Selçuk Şahin, Gökhan Gönül ve Hamit Altıntop da çocuklara eşlik etti.