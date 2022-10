Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntılarda son durum

İSVEÇ - Baltık Denizi bölgesinde 27 Eylül’de başlayan doğal gaz sızıntıları konusunda Danimarka makamları hafta sonu kendi bölgelerindeki sızıntıların durduğunu belirtirken İsveç, dün, Kuzey Akım 1 sızıntısının durduğunu ancak Kuzey Akım 2’deki sızıntının durumunun değişmediğini belirtti. Boru hatlarının planlaması, inşası ve operatörlüğünden sorumlu Kuzey Akım AG ise dün açıklama yaparak hasar tespiti için gerekli izinleri beklediklerini vurguladı.



İSVEÇ SON DURUM



İsveç Sahil Güvenliği dün açıklama yaparak büyük olan Kuzey Akım 1 sızıntısının durduğunu, önce küçük olan ancak Pazartesi günü büyüyen sızıntının durumunun değişmediğini belirtti.



DANİMARKA SON DURUM



Danimarka Enerji Ajansı hafta sonu açıklama yaparak Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntıların durduğunu duyurdu. Yetkililer, Pazartesi günü başka bir açıklama yaparak “Bu nitelikteki gaz sızıntıları son derece nadirdir. Kazara dört sızıntının kısa sürede gerçekleşmesi olası değildir. Danimarka Enerji Ajansı'nın değerlendirmesi, GEUS'tan gelen sismik verilerle birleştirildiğinde bunun kasıtlı bir eylem olduğudur” dedi. Boru hatlarındaki bu büyüklükte bir sızıntıyı onarmanın muhtemelen birkaç ay süreceği ayrıca belirtildi.



KUZEY AKIM AG AÇIKLAMASI



Boru hatlarının sahibi Kuzey Akım Konsorsiyumu konuyla ilgili dün açıklama yaparak “Hesaplanan beklentiler doğrultusunda, 3 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren Kuzey Akım 1 gaz boru hattının her iki hattındaki basınç dengelendi” dedi. Ancak talep ettikleri izinlerin verilmemesi sebebiyle boru hattının hasarlı kısımlarını denetleyemediklerini ifade eden Kuzey Akım AG, “Özellikle İsveç makamlarına göre, Baltık Denizi'ndeki hasarlı alanların çevresinde bir devlet soruşturması yürütmek için gemicilik, demir atma, dalış, su altı araçlarının kullanımı, jeofizik haritalama vb. yasağı getirildi. Danimarka makamlarından alınan bilgilere göre, Kuzey Akım AG'nin inceleme talebinin işleme alınma süresi 20 iş gününden fazla sürebilir. Üstelik, Kuzey Akım AG tarafından kiralanan uygun donanımlı araştırma gemisinin sahibine yola çıkmak için hala ‘Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ışık’ yok” denildi.



KUZEY AKIM BORU HATLARI



Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatları, her biri Baltık Denizi'nin dibinde uzanan 1224 ve 1230 km uzunluğunda ikişer adet gaz borusundan oluşuyor. Sızıntıların meydana geldiği bölgede boru hatları, yaklaşık 70-80 metre derinlikte, 12.5 kalınlığında ve çelik ve beton yapıdan oluşmaktadır. Sızıntılar sırasında borulardan gaz akışı olmamasına rağmen, gaz basıncı ayarlaması için ‘iki Kuzey Akım 1 boru hattının’ her birinde 300 milyon metreküp ve ‘bir Kuzey Akım 2 boru hattında’ ise 178 milyon metreküp gaz bulunuyordu.