Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.478,37
ALTIN
1.022,97
DOLAR
18,58
STERLİN
21,16
EURO
18,46
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim...
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntılarda son durum

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:27
Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntılarda son durum

İSVEÇ - Baltık Denizi bölgesinde 27 Eylül’de başlayan doğal gaz sızıntıları konusunda Danimarka makamları hafta sonu kendi bölgelerindeki sızıntıların durduğunu belirtirken İsveç, dün, Kuzey Akım 1 sızıntısının durduğunu ancak Kuzey Akım 2’deki sızıntının durumunun değişmediğini belirtti. Boru hatlarının planlaması, inşası ve operatörlüğünden sorumlu Kuzey Akım AG ise dün açıklama yaparak hasar tespiti için gerekli izinleri beklediklerini vurguladı.    

İSVEÇ SON DURUM   

İsveç Sahil Güvenliği dün açıklama yaparak büyük olan Kuzey Akım 1 sızıntısının durduğunu, önce küçük olan ancak Pazartesi günü büyüyen sızıntının durumunun değişmediğini belirtti.

DANİMARKA SON DURUM

Danimarka Enerji Ajansı hafta sonu açıklama yaparak Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntıların durduğunu duyurdu. Yetkililer, Pazartesi günü başka bir açıklama yaparak “Bu nitelikteki gaz sızıntıları son derece nadirdir. Kazara dört sızıntının kısa sürede gerçekleşmesi olası değildir. Danimarka Enerji Ajansı'nın değerlendirmesi, GEUS'tan gelen sismik verilerle birleştirildiğinde bunun kasıtlı bir eylem olduğudur” dedi. Boru hatlarındaki bu büyüklükte bir sızıntıyı onarmanın muhtemelen birkaç ay süreceği ayrıca belirtildi.

KUZEY AKIM AG AÇIKLAMASI

Boru hatlarının sahibi Kuzey Akım Konsorsiyumu konuyla ilgili dün açıklama yaparak “Hesaplanan beklentiler doğrultusunda, 3 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren Kuzey Akım 1 gaz boru hattının her iki hattındaki basınç dengelendi” dedi. Ancak talep ettikleri izinlerin verilmemesi sebebiyle boru hattının hasarlı kısımlarını denetleyemediklerini ifade eden Kuzey Akım AG, “Özellikle İsveç makamlarına göre, Baltık Denizi'ndeki hasarlı alanların çevresinde bir devlet soruşturması yürütmek için gemicilik, demir atma, dalış, su altı araçlarının kullanımı, jeofizik haritalama vb. yasağı getirildi. Danimarka makamlarından alınan bilgilere göre, Kuzey Akım AG'nin inceleme talebinin işleme alınma süresi 20 iş gününden fazla sürebilir. Üstelik, Kuzey Akım AG tarafından kiralanan uygun donanımlı araştırma gemisinin sahibine yola çıkmak için hala ‘Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ışık’ yok” denildi.

KUZEY AKIM BORU HATLARI

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatları, her biri Baltık Denizi'nin dibinde uzanan 1224 ve 1230 km uzunluğunda ikişer adet gaz borusundan oluşuyor. Sızıntıların meydana geldiği bölgede boru hatları, yaklaşık 70-80 metre derinlikte, 12.5 kalınlığında ve çelik ve beton yapıdan oluşmaktadır. Sızıntılar sırasında borulardan gaz akışı olmamasına rağmen, gaz basıncı ayarlaması için ‘iki Kuzey Akım 1 boru hattının’ her birinde 300 milyon metreküp ve ‘bir Kuzey Akım 2 boru hattında’ ise 178 milyon metreküp gaz bulunuyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Akım 1 Ve 2SızıntıBaltık Denizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı
Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı
Gazprom, Avusturya’ya üzerinden İtalya’ya gaz akışının yeniden başladığını duyurdu
Gazprom, Avusturya’ya üzerinden İtalya’ya gaz akışının yeniden başladığını duyurdu
Ukrayna, Herson’da ilerleyerek bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldı
Ukrayna, Herson’da ilerleyerek bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans