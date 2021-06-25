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New York Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Giuliani’nin lisansını askıya aldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2021 Cuma 14:18
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New York Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Giuliani’nin lisansını askıya aldı

ABD - New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin 2020 ABD başkanlık seçimlerinin ardından mahkemelerde ve kamuoyunda yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğuna karar vererek, avukatlık lisansını askıya aldı. Bu karara göre Giuliani (77), New York eyaletinde avukatlık yapamayacak.

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi dün yayımladığı karar metninde, önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı olan Rudy Giuliani’nin 2020 seçimleriyle ilgili mahkemelere, kongre üyelerine ve genel olarak kamuoyuna açıkça yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptığına dair "tartışmasız kanıt" bulduğunu açıkladı. Mahkeme, 33 sayfalık karar metninde, “Bu yanlış beyanlar, davalının yaygın seçmen sahtekârlığı nedeniyle 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferin müşterisinden çalındığına dair anlatımını uygunsuz bir şekilde desteklemek için yapılmıştır.” ifadelerine yer verdi. Bu karara göre olarak Giuliani’nin avukatlık lisansı, New Yüksek Mahkemesi tarafından askıya alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
New York Eyaleti Yüksek MahkemesiTrumpın Avukatı Rudy Giuliani
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