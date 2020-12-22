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Papa'dan bürokratlara "dedikodu yapmayın" uyarısı

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis,25 Aralık Noel öncesi geleneksel hale gelen konuşmasında Vaitkan'daki bürokratlara dedikodu yapmayı bırakmaları ve çatışmaları durdurmaya çağırdı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2020 Salı 15:36
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Papa'dan bürokratlara "dedikodu yapmayın" uyarısı

İTALYA - Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Hristyan aleminin bayramı Noel öncesi konuşma gerçekleştirdi. Apostolik Saray’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Papa Francis, diğer yılların aksine daha sert konuştu. Papa'nın hedefinde Vatikan'daki bürokratlar da vardı. Papa sol ve sağ, ilericiler ve gelenekçiler arasındaki çatışmaların sadece kiliseye zarar verdiğini belirterek "Bu nedenle, çatışma içinde yaşamayı bırakıp birlikte yolculuk ettiğimizi bir kez daha hissetmemiz bizim için iyi olur" dedi.  
 

"TAM BİR GEVEZELİK"
 

"Çatışmanın bizi götürdüğü ve kaçınmaya çalışmamız gereken ilk kötülük, bizi tatsız ve üzücü bir tuzağa düşüren dedikodudur. Bu tam bir gevezeliktir” diyen Papa Francis, bürokratları daha yararlı işlerle meşgul olma tavsiyesinde bulundu. 

DHA

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Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis25 Aralık NoelDedikodu Yapmayın Uyarısı
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