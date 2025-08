Ressam Jean‑François Millet'in ölümünün 150. yılına özel hazırlanan "Millet: Life on the Land" sergisi İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

İskoçya'nın Edinburgh kentinde düzenlenen "Edinburgh Sanat Festivali (EAF 25)" 7 Ağustos'ta başlıyor. 82 serginin, 45 galeri ve mekanda şehrin farklı bölgelerinde görülebileceği festival, 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

Film Festivalleri

Kosova'nın Prizren şehrinde 2002'den beri düzenlenen uluslararası belgesel ve kısa film festivali "Dokufest" 9 Ağustos'a kadar izleyiciyle buluşacak. Festival kapsamında atölye çalışmaları, DokuPhoto sergileri, festival kampları ve konserler gibi etkinlikler de katılımcılara sunulacak.

İsviçre'nin Ticino kantonundaki Locarno şehrinde 1946'dan beri her yıl düzenlenen "Locarno Uluslararası Film Festivali" 6-16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında açık hava film gösterimleri de gerçekleştirilecek.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Melbourne kentinde düzenlenen "Melbourne Uluslararası Film Festivali" (MIFF) 7-24 Ağustos'ta düzenlenecek. Festivalde, gençler için beceri geliştirme girişimlerinin yanı sıra hem kısa hem de uzun metrajlı film yapımcılarını destekleyen programlar da yer alacak.

Konserler

Belçika'nın Antwerp şehrinde 7 Ağustos'ta Kanadalı müzisyen Drake, 7 ve 8 Ağustos'ta sahne adıyla Ed Sheeran olarak bilinen Edward Christopher konser verecek.

ABD'li rapçi Kendrick Lamar 6 Ağustos'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da, 9 Ağustos'ta ise İsveç'in başkenti Stokholm'de sahne alacak. 50 Cent de 8 Ağustos'ta Estonya'nın başkenti Tallinn'de hayranlarıyla buluşacak.

AC/DC grubu yarın Norveç'in başkenti Oslo'da, 9 Ağustos'ta ise Fransa'nın başkenti Paris'te müzikseverlerle buluşacak.

Güney Koreli müzik grubu "Blackpink" İtalya'nın Milano şehrinde 6 Ağustos'ta, İspanya'nın Barselona kentinde 9 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 8 film vizyona girecek. Seth Worley'nin yönettiği Tony Hale ve D'Arcy Carden'ın rol aldığı Amerikan fantastik komedi filmi "Sketch" 6 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan ve June Diane Raphael yer aldığı "Weapons", Müzisyen Jeff Buckley'nin hayatını ve kariyerini konu alan "It's Never Over, Jeff Buckley" ve Hind Meddeb tarafından yazılıp, yönetilen "Sudan, Remember Us" filmleri 8 Ağustos'ta beyaz perdede olacak.

ABD'de ayrıca "Shaman", "North Star", "Freakier Friday" ve "Angelheaded Hipster: The Songs of Marc Bolan & T. Rex" filmleri de 8 Ağustos'ta izleyicinin beğenisine sunulacak.