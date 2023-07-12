Düzce

Düzce il merkezine bağlı Bataklıkçiftlik köyünde ikamet eden ve 12 Kasım 1999 Düzce depreminde yakınlarının enkazdan sağ çıkarılmasına şahit olan Demirağ, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ne (DAKE) torunlarının vasıtasıyla ulaşarak minibüsünü bağışladı.

Demirağ'ın, yıllar önce hayatını kaybeden anne ve babasının hayrına bağışladığı minibüs, siren ve malzemelerin koyulacağı raflarla donatılarak arama kurtarma aracına dönüştürüldü.

Aracın, DAKE'nin faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmesinin ardından Demirağ'ın yaşadığı köye gelen AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal ve DAKE gönüllüleri, plaket ve çiçek verdi.

Kartal, burada yaptığı konuşmada, DAKE'nin her yaşanan afette AFAD'in yanında olduğunu belirterek "Son yaşanan sel felaketinde de sürekli teyakkuz halinde beklediler ve arama kurtarma faaliyetlere katıldılar. Hidayet teyzemizin hayrı gerçekten güzel bir yere gitti." ifadelerini kullandı.

DAKE gönüllüleri de yaşlı kadının elini öperek helallik istedi.

Demirağ ise bağışladığı minibüs arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

AA