Manisa

80. kuruluş yılı olan 2022'de başlattığı yatırım hamlesini Cumhuriyet'in 100. yılında da sürdüren Eczacıbaşı Topluluğu, yeni yatırımla Manisa fabrikasındaki temizlik kağıtları üretim kapasitesini 2 katına çıkardı.

Yatırımla Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin toplam temizlik kağıtları üretim kapasitesi 250 bin tona ulaşırken, son 2 yılda gerçekleştirilen yatırımların tutarı 700 milyon avroyu aştı.

Kişisel hijyen alışkanlıklarının gelişmesine ve pazarın büyümesine öncülük eden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, kapasite artışı sayesinde Türkiye'de markalı pazardaki liderliğini sürdürmeyi, aynı zamanda uluslararasılaşma planları kapsamında ihracatını da artırmayı planlıyor.

"Yaşanan depremin yaralarını sarmak üzere seferberliğimiz sürüyor"

Manisa'daki fabrikada gerçekleştirilen 5'inci kağıt makinesi üretim hattı açılış töreni, Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kozlu, Manisa Vali Vekili Ahmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bülent Eczacıbaşı, yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere seferberliği devam ettirdiklerini, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların özellikle bu dönemde çok önemli ve değerli olduğuna inandıklarını vurguladı.

Eczacıbaşı, Türkiye'yi temizlik kağıdı ile tanıştıran ve sektöre öncülük eden Eczacıbaşı Topluluğu olarak, Cumhuriyetin 100. yılında Manisa'da yeni bir yatırım yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Topluluğumuzun 40'lı yıllarda başlayan hikayesinde en büyük adımlardan biri, temizlik kağıtları alanında yaptığımız yatırımdı. Seneler içinde yaptığımız yatırımlar ve sağlık, temizlik, hijyen alanında sunduğumuz ürünlerle ülkemizin önce kendi kendine yetme, ardından da rekabet ile dışa açılma çabasına ortak olduk. Eczacıbaşı'nın hikayesinde Yalova ile beraber Manisa fabrikamızın ve temizlik kağıtları markalarımızın çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemeliyim.

Türkiye temizlik kağıtları sektörü yıldan yıla kapasite, üretim ve ihracat anlamında büyürken, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri de markalarıyla sektörünün öncü ve lider kuruluşu olarak bizleri gururlandırıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın Manisa ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Eczacıbaşı Topluluğu olarak, yaraları birlikte sarmak ve birlikte iyileşmek üzere gerek ekonomik ve gerekse toplumsal alanlarda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

"Topluluğumuzun 80. yılında başlattığımız yatırım hamlemiz devam ediyor"

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah da yatırımın; Topluluğun 80. yılı olan 2022'de hız verdikleri yatırım hamlesinin devamı niteliğinde olduğunu, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin temizlik kağıtları üretim kapasitesini yükseltirken, kuruluşun büyüme hedeflerine de önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Gümrah, "Manisa fabrikasına yapılan 65 milyon avroluk 5'inci kağıt makinesi yatırımı ile Topluluğumuzun son 2 senede gerçekleştirdiği yatırımlar 700 milyon avroyu aştı. Bu yatırım, lider olduğumuz Türkiye pazarında daha yenilikçi ürünler üretmemize imkan tanıyacak, yeni yatırımları da beraberinde getirecek. Diğer yandan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin uluslararasılaşma yolculuğunda önemli bir üretim gücü sağlayacak." diye konuştu.

"Bu yatırımımız ihracatımızı büyütürken, Fas fabrikamızı da ürettiği bobinler ile besleyecek"

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu ise Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin; Türkiye'deki ilk temizlik kağıdı fabrikasını kurduğu 1969'dan bu yana durmaksızın büyüdüğünü, Eczacıbaşı Topluluğu'ndan da aldığı güçle uluslararası pazarlara açılan bir şirket konumuna yükseldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ev dışı kullanım hariç olmak üzere 11,5 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan Türkiye temizlik kağıtları pazarı, kişisel bakım kategorisindeki en yüksek paya sahip. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, yüzde 22 pazar payı ile halihazırda markalı temizlik kağıtları kategorisinin lider şirketi. Bugün bu konumumuzu daha da güçlendirecek 5'inci kağıt makinesi üretim hattı yatırımımızı hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 65 milyon avro yatırımla devreye aldığımız makinemiz ile Manisa fabrikamızdaki üretim kapasitemizi 2 katına çıkarırken, toplam kapasitemizi yüzde 40 artırarak 250 bin tona yükseltiyoruz. Temizlik kağıtları kategorimizde önce Fas'a, ardından Manisa'ya yaptığımız yatırımlara, önümüzdeki dönemde yine Manisa'da yapacağımız yeni yatırımı da dahil ettiğimizde 2022-2024'ü kapsayan 3 yıllık dönemde toplam 110 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca, bu yatırımımız ihracatımızı büyütürken, Fas fabrikamızı da ürettiği bobinler ile besleyecek. Yatırımlarımız, üretimimiz, istihdamımız ve ihracatımız ile ülkemize değer katmaktan gurur duyuyoruz."

Yeni yatırım sürdürülebilirlik hedeflerini de destekliyor

Verilen bilgiye göre, söz konusu yatırım, kuruluşun sürdürülebilirlik odağındaki daha az enerjiyle daha verimli üretim hedefini de destekliyor.

Enerji ve su tasarrufunu artıran gelişmiş otomasyon sistemleri ile yenilikçi yapay zeka teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen yeni yatırım, kalite, verimlilik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular başta olmak üzere Manisa fabrikasının üretim ve sürdürülebilirlik standartlarının mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasına katkı sağlıyor.

Kağıt üretim sürecindeki en önemli aşamalarından biri olan kurutma işlemi sonrası bacadan atılan atık ısı, tekrar kullanılarak üretimde ton başına yüzde 10'a kadar iyileşme sağlıyor.

Sistem sağladığı enerji tasarrufu ile doğal gaz kullanım miktarını düşürerek karbondioksit emisyonunu azaltıyor. Ayrıca, kullanılan enerji verimliliği yüksek motorlar sayesinde elektrik tüketimini de azaltıyor.

AA