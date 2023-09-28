Uzun yıllardır planlanan ancak başka alana taşınamayan çeşme ile ilgili çalışma Vali Yunus Sezer'in talimatıyla 3 hafta önce başladı.

Saraçlar ile Köprübaşı caddelerinin birleştiği Lozan Caddesi'ne bağlanan noktada yer alan 17'nci yüzyıla tarihlendirilen Hacı Hüseyin (Mezarlık) Çeşmesi'nin taşınması için Edirne Özel İdaresince proje hazırlandı.

Projenin, Kültür Varlıklarını Koruma Edirne Bölge Kurulunca onaylanması sonrası çeşmenin numaralandırılan kesme taş ve tuğlaları söküldü.

Bu yapı elamanları çeşmenin yeniden inşa edileceği 25 Kasım Stadyumu bahçesine taşındı.

Çeşme kısa sürede orijinaline sadık kalınarak önceki bulunduğu alandan yaklaşık 10 metre beri de yeniden inşa edilecek.

AA