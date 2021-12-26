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Bakan Özer: LGS, 5 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Aralık 2021 Pazar 16:21
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Bakan Özer: LGS, 5 Haziran'da yapılacak

ANKARA

Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.

Bakan Özer, Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'yi darbettiği olayı da hatırlatarak, "Bizim okullarımızda öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil İzmir'deki olayda da süreçleri takip ediyoruz. Herkes için, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur. Sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LGSBakan ÖzerMilli Eğitim BakanıMahmut Özer
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