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Bakan Selçuk, LGS çıkışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına giren öğrencilerle ve onları kapıda bekleyen velileriyle sohbet etti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Haziran 2021 Pazar 16:51
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Bakan Selçuk, LGS çıkışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi

ANKARA, (DHA)Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Ankara Öveçler'de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrenciler sınavdayken okul kapısında velilerle sohbet eden Bakan Selçuk, onlarla birlikte gençlerin sınavdan çıkışını bekledi, sınav sonrasında adaylarla bir araya geldi.

Sınava ilişkin değerlendirmelerini Bakan Selçuk'la paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi. Normalde 3800 civarında okulda sınav yapılırken son iki yıldır öğrencilerin kendi okullarında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri için sınav yapılan okul sayısının yaklaşık 18 bine çıkarıldığını belirten Selçuk, "Sınav öncesinde de, sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz" dedi.

Sınav sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme döneminde rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

DHA

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Bakan SelçukLGSöğrenciler Ve VelilerleYeni Çağrı
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