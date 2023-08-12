Haber: Damla Oya Erman

Ancak son yaşanan olay, kuledeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

France BFMTV'ye göre, bir bomba alarmı nedeniyle Eyfel Kulesi'nin üç katının da tahliye edildiği belirtildi.

Olayın ardından uzman bir mayın tarayıcı ekibi, kule çevresinde incelemelerde bulunmak üzere olay yerine sevk edildi. Güvenlik güçleri, tehdide karşı gereken adımları atma konusunda hassas davrandı.

Bu olay sonucunda Eyfel Kulesi'nin geçici olarak ziyarete kapatıldığı ifade ediliyor. Durumun güvence altına alınması amacıyla alınan bu önlem, ziyaretçilerin ve kule personelinin güvenliğini temin etmeyi amaçlamaktadır.

Eyfel Kulesi, yılda neredeyse yedi milyon turist tarafından ziyaret edilmekte olup Paris'in en tanınmış ve en özgün yapılarından biridir. Ancak bu tür bomba tehditleri gibi durumlar, turistik bölgelerde güvenlik önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Anıtın güvenliği daha önce de tartışma konusu olmuştu. Kule, güney direğinin ayağında bulunan bir polis karakolu tarafından gözetim altında tutuluyor ve ziyaretçilerin giriş yapmadan önce güvenlik kontrollerine tabi tutulduğu bir alanı içeriyor. Ancak bu olay, mevcut güvenlik önlemlerinin bazen yetersiz kalabileceği gerçeğini hatırlatıyor.

Eyfel Kulesi'nde tahliye gibi olaylar nadir görülse de, geçmiş yıllarda da benzer durumlar yaşanmıştı. Örneğin, 2019 yılında bir kişinin kuleye tırmandığı görülünce güvenlik nedeniyle tahliye edilmiş ve kapatılmıştı. Bu tür olaylar, turistik cazibe merkezlerinin ve simgelerinin güvenliğinin her zaman en üst düzeyde tutulması gerektiğini vurgulamaktadır.