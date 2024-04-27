Kurtulmuş, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen konferans kapsamında, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademoviç, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdiç ile Somali Halklar Meclisi Başkanı Skeikh Adan Mohamed Nur ve Senegal Meclis Başkanı Amadou Mama Diop ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, ülkeler ve parlamentolar arası ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik katliam boyutlarına varan saldırıları ele alındı.

Konferansın tarihi bir dönüm noktası olacağına yönelik değerlendirmelere yer verilen görüşmelerde, ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen parlamenterlerin Filistin davasına verdiği desteğin önemi vurgulandı.