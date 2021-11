Bakan Pakdemirli: Türkiye küçükbaş varlığında Avrupa'da 1'inci sırada

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 19 yılda toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 80 artışla 57,4 milyon başa çıkardık. Gururla söylüyorum ki Türkiye, küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyor" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen 'Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi Protokol Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da yer aldı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin küçükbaş varlığında Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söyledi. Son 19 yılda küçükbaş sayısında önemli artış sağlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Koyun sayımızı yüzde 80 artışla 45,2 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 81 artışla 12,2 milyon başa, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 80 artışla 57,4 milyon başa çıkardık. Son 3 yılda ise küçükbaş hayvancılıkta her vatandaşımız için bir küçükbaş hedefiyle önemli bir gelişme ivmesi yakaladık. Toplam küçükbaş hayvan sayısında yakaladığımız yüzde 30 artışla 13,1 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Küçükbaş hayvan sayımız bugün son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gururla söylüyorum ki Türkiye, küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyor. Küçükbaş hayvancılıkta Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz destek ile son 19 yılda koyun süt verimi yüzde 60 artışla 77 litreye, keçi süt verimi ise yüzde 78 artışla 105 litreye yükseldi. Bu sayede neredeyse 2 koyundan ve keçiden aldığımız sütü bugün 1 hayvandan alıyoruz. Bu gelişmelerin yanı sıra bu yıl içerisinde şimdiye kadar Azerbaycan, Katar, Lübnan, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere toplam 5 ülkeye, 142 bin küçükbaş hayvan ihraç ettik."



'İZMİR'DE KÜÇÜKBAŞ VARLIĞI YÜZDE 70 ARTTI'



İzmir'de de küçükbaş sayısının yüzde 70 arttığını belirten Bakan Pakdemirli, "İzmir'de 2002 yılında 625 bin olan küçükbaş hayvan varlığımızı son 19 yılda yaklaşık yüzde 70 artırarak 1 milyon 55 bin küçükbaşa çıkardık. İlimizdeki 17 bin küçükbaş işletmesi ve bu işletmelerde kayıtlı küçükbaş hayvan varlığımızı, yatırımlarımız ve sağladığımız desteklerle daha da yukarılara taşıyacağız. 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamında İzmir'de 202 çiftçimizin, 37 bin 876 küçükbaş hayvanını yaklaşık 9 milyon lira hibe ile destekledik. Orman köylerinde yaşayan İzmirli 372 ailemize de ORKÖY kapsamında 9 milyon lira küçükbaş hayvan desteği sağladık. 19 yılda toplam 52 bin dekar mera alanını ıslah ettik. İnşallah başlattığımız projeler sayesinde en kısa sürede 41 bin dekar meranın da ıslahını yapmış olacağız. Ayrıca İzmir ilimizde küçükbaş hayvancılığımızın gelişmesi için 300 işletmeye yüzde 85 hibeli 15 koyun veya keçi ve 1 koç veya teke dağıtımı yapacağız. Bu kapsamda ilimizde toplam 4 bin 500 koyun veya keçi ile 300 koç veya teke dağıtımı yaparak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine de can suyu katmış olacağız" dedi.



'PROJE ÖRNEK OLACAK'



'Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi' projesi hakkında bilgiler veren Bekir Pakdemirli, proje tam kapasiteye ulaştığında 5 bin küçükbaşı bünyesinde barındıracağını söyledi. Pakdemirli, "İlk etapta yaklaşık 2 milyon lira yatırımla başlanacak proje, tam kapasiteye ulaştığında 5 bin küçükbaşı bünyesinde barındıracak. Bu sayede kayıtlı, pedigrili ve kaliteli damızlık değeri yüksek koç ve koyunlar yetiştirilerek bölge yetiştiricisinin hizmetine sunulacak. Bu projemizle damızlık koyun ve koçların her yıl yüzde 20-30'u anaç sürüye katılacak. Bunların sayısı kadar dişi koyun sürü dışına çıkarılacaktır. Böylece sürünün giderek daha üstün bir sürü haline gelmesi sağlanacak. Öncelikle Bakırçay Havzası'nda yer alan Aliağa, Menemen, Foça, Bergama, Dikili, Kınık ilçelerinde koyun yetiştiricileri başta olmak üzere İzmir'in tüm küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin projeden yararlanmasını hedefliyoruz. Proje ile kırsal kalkınmada refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmayı, hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamayı ve yeni ırk, metot ve teknoloji geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca kırsalda üreticimizin yüzünü güldürecek ve verdiği emeğin karşılığını alacak böyle projelerin, diğer tüm belediyelerimizin kırsal kalkınma yatırımlarına örnek olacağına inancım tam" diye konuştu.



'2022 HAMLE YILI OLACAK'



Tarım ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Kendisi daima bizlerin, tarım ve orman sektörünün yanında oldu. İnşallah onun liderliğinde ülkemiz, tarım-orman sektöründe, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya devam edecektir. İnanıyorum ki 2022 yılının arifesinde olduğumuz bu günlerde 2022 yılının küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.



'SÜT FİYATIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HAZIR'



Süt fiyatlarına değinen Bakan Pakdemirli, "Sözlerime son vermeden önce süt fiyatlarıyla ilgili üreticilerimiz tarafından önemli bir beklenti var. Çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Çalışmalarımız hazır. Gıda komitesindeki çalışmalarımız halen devam ediyor. İnşallah süt fiyatlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri de kısa bir süre içerisinde özellikle besicimiz ve yetiştiricimiz ile paylaşabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.



Bakan Pakdemirli, kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla mera ıslah çalışmalarına hız verdiklerini ve yem fiyatlarındaki aşırı artışa müsaade etmeyeceklerinin de altını çizdi.



Konuşmaların ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen tarafından 'Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi Protokolü' imzalandı.