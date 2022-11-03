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DoÄŸu Karadeniz'e Ã§ay tarÄ±mÄ±ndan 10 milyar TL gelir

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:19
DoÄŸu Karadeniz'e Ã§ay tarÄ±mÄ±ndan 10 milyar TL gelir

RÄ°ZE - DoÄŸu Karadeniz'de 4 ilde yaklaÅŸÄ±k 830 bin dekar alanda 1 milyon Ã¼retici aile tarafÄ±ndan yapÄ±lan yaÅŸ Ã§ay tarÄ±mÄ±ndan Ã¼retici, iÅŸÃ§i ve diÄŸer sektÃ¶rlerde yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 10 milyar TL gelir elde ediyor.

DoÄŸu Karadeniz'deki Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaÅŸÄ±k 830 bin dekar alanda 1 milyon Ã¼retici aile tarafÄ±ndan yapÄ±lan yaÅŸ Ã§ay tarÄ±mÄ±nda, yÄ±llÄ±k 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 450 bin ton arasÄ±nda deÄŸiÅŸen miktarda Ã¼rÃ¼n hasadÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Ãœretilen yaÅŸ Ã§ay, 151'i Ã¶zel sektÃ¶r, 47'si Ã‡aykur'a ait 198 fabrikada iÅŸlenerek, yÄ±lda ortalama 250 bin ton kuru Ã§ay elde ediliyor. DÃ¼nya Ã‡ay Komitesi'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 'DÃ¼nya Ã‡ay Raporu' sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ± en Ã§ok Ã§ay tÃ¼keten Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda 3,5 kilogram ile TÃ¼rkiye ilk sÄ±rada yer alÄ±yor.

DÃ¼nya Ã§ay Ã¼retiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Ã‡in 1'inci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan 2'nci, 475 bin ton ile Kenya 3'Ã¼ncÃ¼, 329 bin ton ile Sri Lanka 4'Ã¼ncÃ¼, TÃ¼rkiye ise 250 bin ton ile 5'inci sÄ±rada yer alÄ±yor. TÃ¼rkiye'de Ã§ayÄ±n yetiÅŸtirildiÄŸi DoÄŸu Karadenizâ€™de Ã¼retici, iÅŸÃ§i ve diÄŸer sektÃ¶rlerde yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 10 milyar TL gelir elde ediliyor. Â 

â€˜Ã‡AYDAN 10 MÄ°LYAR TL KATKI'

Ã‡ayÄ±n bÃ¶lge ekonomisi aÃ§Ä±sÄ±ndan stratejik bir Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirten Ã‡aykur Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yusuf Ziya Alim, "Ã‡aykur olarak bizler 5 milyar TL Ã¶deme yapÄ±yoruz. YaÅŸ Ã§ay sÃ¼recinde yaÅŸ Ã§ay bedeli, iÅŸÃ§ilik giderleri, nakliye Ã¼cretleri ve diÄŸer girdilerle beraber tÃ¼m sektÃ¶r olarak bÃ¶lgeye 10 milyar TL'nin Ã¼zerinde ekonomik bir katkÄ± saÄŸlanÄ±yor. Ekonomik anlamda Ã§ayÄ±n bÃ¶lge ve insanÄ±mÄ±z iÃ§in olmazsa olmaz dediÄŸimiz noktasÄ± da buradan kaynaklanÄ±yor. Ã‡ay bÃ¶lgemiz iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli ve deÄŸerli bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r" dedi.

'HERKES KAZANMIÅž OLDUâ€™

DoÄŸu Karadeniz'de sona gelinen yaÅŸ Ã§ay kampanyasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Alim, "Bu yÄ±l Ã¼reticilerimiz hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadan bayram havasÄ±nda sezonu geÃ§irdi. Hava ÅŸartlarÄ±ndan kaynaklÄ± rekoltede bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ meydana geldi. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir sorun yaÅŸanmadÄ±. YaÅŸ Ã§ayla kuru Ã§ayÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n aynÄ± anda aÃ§Ä±klanmasÄ±, kampanyaya olumlu yansÄ±dÄ±. Ã–zel sektÃ¶r firmalarÄ± da Ã§ay alÄ±mÄ±na istekli girmiÅŸ oldular. Ãœretici de kazandÄ±, Ã§ay sektÃ¶rÃ¼, bÃ¶lge insanÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlar kazandÄ±, herkes kazanmÄ±ÅŸ oldu. Ãœreticilerden geÃ§en yÄ±l 860 bin ton dolayÄ±nda yaÅŸ Ã§ay aldÄ±k. Bu yÄ±l ise 582 bin ton yaÅŸ Ã§ay alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Kuru Ã§ay satÄ±ÅŸÄ±mÄ±z da yÄ±l sonu hedefimiz olan 160 bin tonu geÃ§eceÄŸiz. Bu da kurum tarihinin en yÃ¼ksek Ã§ay satÄ±ÅŸÄ± olmuÅŸ olacak" diyeÂ konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DoÄŸu KaradenizÃ§ayGelir
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