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Yüksel: "Gıda fiyatlarının düşmesini beklemek kolaya kaçmaktır!"

TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'DEN İTHALAT KOZU İLE GIDA FİYATLARININ DÜŞMESİNİ BEKLEMEK KOLAYA KAÇMAKTIR!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2021 Salı 11:44
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Yüksel: "Gıda fiyatlarının düşmesini beklemek kolaya kaçmaktır!"

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu  (TARIMKON ) Genel Başkanı Hakan YÜKSEL,  Gıda’da yeni gelebilecek zamların duyumunu alır almaz, yine neredeyse her zaman olduğu gibi ithalat kozunun kullanıldığına şahit olduk diyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Yüksel, Üç gün önce Resmi Gazete' de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğleriyle aralarında muz, sarımsak, ayçiçeği yağı ve deniz ürünleri olan bazı gıda ürünlerinin ithalatı kayda bağlandı. Bugünde çerezlik ve yağlık ayçiçeğinin gümrük vergisi indirildi. Dünyayı besleyebilecek potansiyeli olan ülkemizde demek ki ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar üretimin olmadığını görüyoruz. Arz talep dengesinde sorunlarımız var. Bunu dengelemenin yolu ithalat olarak görmekten vazgeçmek gerekiyor. Bu işin kolayına kaçmaktır. Yapmamız gereken herkesin bildiği gibi üretmektir, üretime daha fazla destek, üretime teşvik etmektir. Kırsal alanlarımız hızla boşalmakta, tarımsal girdilerin artık çiftçinin boyunu aştığından dolayı üretimi terk etmektedirler. 

Lütfen! Artık bu milli bir sorundur. Ve bu sorun sadece bir bakanlığın ve/veya bir kurumun çözebileceğini sınırı çoktan aştığını düşünüyoruz. Topyekûn bir mücadele gerektirdiğini bir kabullensek, sorunların üzerini bir örtmeden çözüm arayabilsek, devletimizi oluşturan her bir kurumun, toplumuzu oluşturan her bir bireyinin katkısına, desteğine ihtiyaç duyan bir sektör haline geldi tarımımız. 

Tarım öyle bir sektördür ki! Tarım beni ilgilendirmez diye bilen ne bir kurum-kuruluş ne de bir birey olabilir. Kimse artık üç maymunu oynamasın. 

Son zamanlarda kurumlarımız, hatta toplumumuzun tüm bireyleri nasıl savunma sanayimizin geliştiği ile öğünüyorsa, bu teknolojileri geliştirenlerle nasıl gururlanıyorsa, savunma sanayimizin daha da fazla gelişmesine nasıl maddi manevi destek veriyorsa, tarımımıza da o kadar destek vermeli, elinden gelenin fazlasını yapmalıdır. 

Unutulmalıdır ki! Bir devlet için nasıl savunma sanayi olmazsa geleceği tehdit altında ise Tarımı da terk eden bir toplumun geleceği her zaman tehdit altındadır.

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