Bogota

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğinin ev sahipliği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Güzellikleri sergisinin açılışı, başkent Kito'daki Centro Cultural Metropolitano'da yapıldı.

Dünyanın farklı kentlerinde 15 kez düzenlenen Türkiye Güzellikleri sergisi Latin Amerika'da ilk kez Kito'da açıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki doğal, mimari ve tarihi güzelliklerinden kesitlerin sunulduğu açılışa Ekvador Kültür ve Miras Bakanı Romina Munoz, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi ve buradan yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Bakan Munoz buradaki konuşmasında, özellikle son bir yıl içerisinde organize edilen etkinlikler sayesinde Türk kültürünün Ekvador halkıya daha da yakınlaştığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Büyükelçi Yalçın da Ekvador halkının Türk kültürüne gösterdiği yoğun ilgiye dikkati çekerek cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu sevgiyle cevap vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.