Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 23,77'si ithal kömür santralleri, yüzde 22,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 21,9'u hidroelektrik santralleri, yüzde 12,3'ü linyit santralleri ve yüzde 10,4'ü rüzgar santrallerinden elde edildi. Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 artışla 29 milyon 622 bin 716 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 12 artarak 24 milyon 353 bin 629 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 35,7'si sanayi, yüzde 26,8'i kamu ve özel hizmetler sektörü, yüzde 25'i mesken aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,6, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 10,7 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 artarak 49 milyon 307 bin 977'e ulaştı. Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3,97, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,84 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 12,5, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 22,7, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,76 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,89 artarak 95 bin 500 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 26,5'ini doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12'sini rüzgar santralleri, yüzde 10,9'unu ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

AA