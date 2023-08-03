Haber: Damla Oya Erman

Musk, geçen yıl Twitter'ı satın aldığında, iletişim kurmanın, alışveriş yapmanın, eğlence içeriği tüketmenin ve daha fazlasının yapılabileceği bir "her şey" uygulaması olan X için bir vizyon ortaya koymuştu. Ancak Twitter'ın markasını, gelecekteki bir süper uygulama için riske atmış oldu.

Musk'ın uzun süredir süren hedeflerine rağmen, Çin'in WeChat uygulaması gibi hizmetlere sahip olmak için Twitter'ın önemli bir gelişime ihtiyacı var. WeChat, market alışverişinden yoga derslerine kadar her türlü hizmeti sunabiliyor. Diğer platformların kullanıcılara alışveriş özelliklerini eklemeye yönelik çabalarının da hızlı bir şekilde kabul görmemesi göz önüne alındığında, böyle bir süper uygulamaya olan talebin Çin dışında ne kadar olduğu da belirsizdir.

Musk, Twitter'ın X.com'a dönüştürülmesini açıklarken, "Twitter adı, eskiden kuşların cıvıl cıvıl sesleriyle 140 karakterlik mesajların geriye doğru gittiği bir dönemde mantıklıydı, ancak şimdi neredeyse her türlü içeriği, hatta birkaç saatlik videoyu bile paylaşabiliyorsunuz" dedi. Ayrıca Musk'ın "X" harfine olan takıntısının Tesla'nın Model X aracının isminde, roket şirketi SpaceX'in adında ve yeni yapay zeka firması xAI'in adında da yer aldığı belirtiliyor.

Twitter, son zamanlarda ödeme işletmeciliği yapmaya başlamış olsa da, Musk'ın Twitter'ı tamamen gelişmiş bir süper uygulamaya dönüştürme sürecinde önemli engellerle karşı karşıya. Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra çalışanlarının yaklaşık %80'ini işten çıkardı, temel kullanıcı tabanını oluşturan reklamverenlerin birçoğunu korkuttu ve tartışmalı politika kararlarıyla birçok kullanıcıyı sinirlendirdi. Ayrıca Twitter, Meta'nın rakip uygulaması Threads ile sert bir rekabet içinde. Şirket, hala reklam gelirinde %50 düşüş nedeniyle olumsuz bir nakit akışına sahip olduğunu belirtiyor.

Musk'ın Twitter'a önemli değişiklikler getirene kadar, bilgi birikimi şirket gözlemcilerine göre Twitter'ın tanınmış markasını terk etmek riskli bir hamledir. "Önemli yeni özellikler getirmeden markayı yeniden markalamak, özellikle Meta'nın Threads'i piyasaya sürmesinden sonra, dikkat çekmek için umutsuz bir girişim gibi görünüyor" diyor Vanderbilt Üniversitesi Finans asistan profesörü Joshua White. "Bu, Coca-Cola'yı satın almak ve formülü değiştirmeden şişeyi ve adı değiştirmeye benzer - muhtemelen bir hata."