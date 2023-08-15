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Büyükelçinin kızı olduğu anlaşılan P.Ç'nin tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdiği, müzayedeyle satmaya çalıştığı belirlendi.

İş yeri sahibinin tabloyu P.Ç. isimli kadından aldığını söylemesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli 9 Nisan'da gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, Firuzağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antika dükkanındaki tablonun müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede 4 bin 630 havuz ve gölet imdada yetişiyor

Orman yangınlarıyla mücadelede 4 bin 630 havuz ve gölet imdada yetişiyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Beyoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalıntı sanat eseri tablo nun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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