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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağını hesaplamıştı.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 11,59, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 51,47 arttı.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,5 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,5, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,28 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak gerçekleşti.

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