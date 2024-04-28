Geleceğin aracı Togg, TUR'u 60.yılına doğru taşıyacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na eşlik edecek olan Togg’un T10X modeli sadece yoldayken değil, üretilirken de kirlilik yaratmıyor.

T10X’in modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü öne çıkıyor.

T10X’in dış renkleri, Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alıyor. Kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleri arasından bir seçim yapabiliyor.