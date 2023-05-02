ANKARA AA- Türk Hava Yollarında uzun süre Uçuş Planlama Mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve çeşitli uçuş okullarında eğitim vermeye devam eden Seher Ortatatlı, öğrencilerinin verdiği fikirle, depremzede çocuklara ulaşarak onlara unutamayacakları bir uçuş deneyimi yaşatmak istedi.

Bunun için çalışmalara başlayan Ortatatlı, "Güçlü yürekler, minik kanatlar" projesini hayata geçirerek, depremlerin ardından Ankara'ya yerleşen ve uçuşa merakı olan yaklaşık 150 çocuğun aileleriyle iletişim kurdu.

Orhan Ünsal Hava Parkı'na gelen depremzede çocuklar ile aileleri, burada RC uçak ve ambulans helikopterle yapılan gösterileri büyük bir ilgiyle izledi.

Daha sonra tek motorlu uçaklara binerek kenti havadan izlemek isteyen 50 çocuk, piste gelerek uçakların başına geçti.

Depremzede çocuklar, hayatında ilk defa uçağa binerek, yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde kalıp unutamayacakları anlar yaşadı.

Uçuşun ardından yüzleri gülen çocuklar, depremin kendilerinde bıraktığı manevi hasarı bir nebze olsun hafifletti.

Unutamayacakları bir deneyim yaşayan çocukların havadaki o anları görüntünledi.

"Yüzlerinde bir damla mutluluk bırakmak istedik"

Bir öğrencisinin kendisine depremzede çocukları uçurmak istediğini söylemesi üzerine projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Ortatatlı, çok sayıda çocuğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ortatatlı, çeşitli uçuş okullarının da kendilerine destek verdiğini belirterek, "Kurallar çerçevesinde uçmak isteyen 50 depremzede çocuğumuzu, eğitim uçaklarıyla uçurup onların yüzlerinde bir damla mutluluk bırakmak istedik." dedi.