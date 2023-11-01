İstanbul

Sezon başında büyük beklentilerle Panathinaikos'un başantrenörlüğüne getirilen Ataman, derbi galibiyetinin ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olympiakos'un son dönemde Panathinaikos'a karşı büyük üstünlük kurduğunu belirten Ergin Ataman, "Olympiakos, 3 sezondan bu yana Yunanistan'da şampiyon ve sahasında son 11 derbide Panathinaikos'a karşı kaybetmemişti. Çok güçlü bir takım. Geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu Real Madrid'e karşı son saniyede kaybettiler. Biz ise yeni bir takım kurduk. Süper Kupa'da hazır değildik ve onlara karşı kötü kaybettik. Avrupa Ligi'nde oynadığımız ilk maçın büyük bölümünü önde götürdük ancak uzatmada mağlup olduk. Pire'de çok zor bir atmosferde oynadık. Maçın ikinci yarısında çok iyi oynayarak ve taktiksel değişiklikleri uygulayarak net bir galibiyet aldık. Bu galibiyet Panathinaikos cephesini çok mutlu etti. Psikolojik üstünlüğü kırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Derbi galibiyetinin Panathinaikos taraftarını havaya soktuğunu dile getiren 57 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelirken Olympiakos'un üstünlüğüne son vereceğimizi söylemiştim. Bu galibiyet çok güzel oldu. İlk geldiğim günden itibaren taraftarın bana karşı çok büyük bir sevgi ve heyecanı var. Birçok taraftar, geldiğim için bana teşekkür ediyor. Karşılarında 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan ve üst üste 2 Avrupa Ligi kupasını kazanmış bir antrenör var. Benden çok büyük bir beklenti var. Bu, benim için sadece bir derbi galibiyeti. Önemli olan ligin sonunda şampiyonluğa ulaşmak ve Panathinaikos'u eski günlerine döndürebilmek."

"Salona ve ofisime zor girdim"

Ergin Ataman, Olympiakos galibiyetinin ardından taraftarın kendisine yönelik sevgi gösterisi karşısında çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

OAKA Arena'da ilk maça çıktığında müthiş bir atmosfer oluştuğunu hatırlatan Ataman, "Taraftarlar, karşılarında çok büyük başarılar kazanmış ve coşkulu antrenör görmekten keyif alıyor. İlk derbi maçında klasikleşmiş çift yumruğumu kaldırdığımda büyük bir heyecan oldu. Ancak maalesef o müsabakayı kaybettik. Bu maçın ardından ise Pire'den Atina'ya döndüğümüzde saat gece 1'di. Salonun önünde binlerce taraftar meşalelerle otobüsü karşıladı. Otobüsü durdular ve yarım saat hareket edemedik. Ergin Ataman tezahüratı yaparak benden yumruk şovu beklediler. Ben de onlara bu karşılığı verdim. Taraftarla bütünleşmek çok önemli. Son yıllarda heyecan kaybolmuştu. Onu yeniden yansıttık. İnanılmazdı. Salona ve ofisime zor girdim. Gece 3'te ancak ofisten çıkabildim. Müthiş bir şey. Türk antrenör olarak bu şekilde kucaklanmak ve sevgi oluşması 2 ülke halklarının dostluğu ve global bütünlük açısından da son derece önemli. Beklenti daha da büyüyecek." şeklinde görüş belirtti.

"Başkan kafasına bir şey koyunca mutlaka yapıyor"

Ergin Ataman, son olarak transfer ettikleri ABD'li oyuncu Kendrick Nunn'ı başkan Dimitris Giannakopoulos'un büyük öz verisiyle kadrolarına kattıklarını aktardı.

Los Angeles Lakers'tan kadroya dahil ettikleri 28 yaşındaki oyun kurucunun başta Olympiakos olmak üzere birçok takımdan teklif aldığının altını çizen Ataman, şu görüşleri paylaştı:

"Kadroda büyük bir değişiklik yaptık. Başkanın da bana karşı çok büyük bir güveni var. Her demecinde 'Avrupa'nın en iyi antrenörü bizde ve onunla başarıya ulaşacağız.' diyor. Böyle olunca bana da büyük bir sorumluluk düşüyor. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'ni son sırada tamamladığımız için çok büyük isimler transfer etmek zor oldu. Astronomik bütçelerle bir takım kurmadık. Dörtlü Final tecrübesi olan tek oyuncumuz Kostas Sloukas. Skorer oyun kurucu konusunda ihtiyaç olduğunu hissettik.

Nunn da NBA'de önemli bir kariyere sahip. İki sezon önce 15 sayı ortalamayla oynayan biri. LeBron James'in takımında oynayan bir oyuncu. Böyle bir ihtimal oluşunca bu transferi hemen bitirdik. Olympiakos başta olmak üzere birçok takım peşindeydi. Başkan kafasına bir şey koyunca mutlaka yapıyor. Bize güç kazandıracaktı. Büyük bir transfer başarısı olarak gerçekleşti. Başkan, Sloukas transferinde olduğu gibi büyük bir hamleyle ibreyi Nunn'a çevirdi. Transferden 3 gün önce Nunn ile telefonda konuştum. Kararını bizden yana kullandı."

"İlk hedefimiz yıllar sonra play-off'a kalmak"

Yeni bir takım olduklarının altını çizen Ataman, ilk hedeflerinin THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmak olduğunu kaydetti.

Avrupa Ligi'ndeki ilk 5 haftalık performanslarını değerlendiren Türk başantrenör, "Avrupa Ligi'nde 2 maçı uzatmada kaybettik. Avrupa Ligi uzun bir maraton. Namağlup Real Madrid dışında diğer takımlar birbirine çok yakın. Maçları kazanmaya bakacağız. İlk hedefimiz yıllar sonra play-off'a kalmak. Takımın oturacağını ve oyuncuların sisteme alışacaklarını düşünüyorum. Sonra da büyük hedefler peşinde koşacağız." değerlendirmesinde bulundu.