ERZURUM AA- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde konser, tiyatro, söyleşi ve sanat etkinlikleriyle devam etti.

Palandöken Kültür Festivali kapsamında izleyiciye sunulan "İlk Ses Erzurum" filmi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösterimle Erzurumlularla buluşturuldu.

Filmin gösterimi, Kongre Binası bahçesinde açık havada vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Yapımcılığını Ahmet Yenilmez'in üstlendiği, yönetmenliğini Mustafa Yılmaz ve Satuk Buğra Yenilmez'in yaptığı film, kentte Atatürk'ü ve Erzurum Kongresi'ni anlatan ilk kapsamlı sinema filmi özelliğini taşıyor.

Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda Erzurum Kongre Merkezi'nde çekimleri yapılan filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Serdar Yeğin canlandırdı.

Film gösterimine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, filmin yönetmenleri Mustafa Yılmaz ve Satuk Buğra Yenilmez, oyuncular ve vatandaşlar katıldı.