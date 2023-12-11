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Ardahan’da ise bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerini branda ve halıyla örttü.

Buzlanmanın meydana geldiği yollarda, Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Kars'ta da buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava dolayısıyla araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı tuttu.

Erzurum 'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

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